НАТО увеличит присутствие в Балтийском море после повреждения кабеля EstLink 2

Власти Эстонии и Финляндии добились от НАТО увеличения числа кораблей в Балтийском море для защиты критической инфраструктуры. Об этом в ходе правительственной пресс-конференции заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Прямую трансляцию заседания вело издание Delf i.

Глава эстонского правительства напомнил, что повреждение кабеля EstLink 2 в Балтийском море привело к разбалансировке энергетического баланса между республикой и Финляндией, что может привести к повышению цен. Поэтому защита находящихся в акватории объектов инфраструктуры очень важна.

«Связь с континентальной Европой укрепит нашу безопасность», — заявил Михал.

По подозрению в повреждении электрического кабеля EstLink 2 в Финляндии задержали направлявшийся из Санкт-Петербурга в Египет российский танкер Eagle S. По версии следствия, якорь сухогруза повредил подводную энергетическую цепь.

В минувшую среду, 1 января, полиция Финляндии объявила, что в качестве меры пресечения закрыла выезд из страны семи членам экипажа танкера. В ведомстве допустили, что ограничение распространят и на других участников, если они попадут под подозрение в ходе расследования. Сухогруз остался на стоянке в порту Сватербека. Сроки его освобождения неизвестны.