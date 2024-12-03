Конституционный суд отклонил иск президента Грузии

Конституционный суд Грузии не стал принимать на рассмотрение иск президента Саломе Зурабишвили с просьбой признать прошедшие парламентские выборы неконституционными. Об этом сообщили на
сайте инстанции.
«Не принять к рассмотрению по существу конституционные иски… Вердикт окончательный», — указали в судебном постановлении.
Также подчеркивается, что данный вердикт обжалованию или пересмотру не подлежит.
Зурабишвили ранее заявила, что
не уйдет в отставку до избрания нового состава парламента, поскольку считает нелегитимными результаты прошедших выборов в Грузии. По словам грузинского премьера Ираклия Кобахидзе, нынешнему президенту придется покинуть свой пост в день инаугурации нового главы государства.
За минувшую ночь грузинские полицейские
задержали 34 протестующих у здания парламента в Тбилиси. Среди задержанных были и граждане России.
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