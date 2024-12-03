Более 30 протестующих задержали на митинге в Тбилиси
МВД Грузии сообщило о 34 задержанных на митинге в Тбилиси
Грузинские полицейские за ночь задержали 34 протестующих у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.
При этом 12 полицейских получили травмы в уличных столкновениях.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала школьников присоединиться к акциям протеста и заявила, что не уйдет в отставку до новых парламентских выборов, поскольку считает результаты прошедшего голосования нелегитимными.
Среди задержанных протестующих были и россияне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают их имен, но считают, что люди нарушали закон, если нападали на полицейских.
Он сравнил события в Грузии с «оранжевой революцией» на Украине и отметил, что Россия никак не собирается вмешиваться во внутренние дела страны.