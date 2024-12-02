Президент Грузии призвала подростков стать участниками протестов

Грузинским школам необходимо принять участие в протестных акциях против действующего правительства страны. Об этом в социальной сети X написала президент республики Саломе Зурабишвили.

«После университетов выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии настала очередь школ», — сообщила она.

Пользователи социальной сети крайне негативно отреагировали на такую идею главы государства. Они осудили использование детей в политических процессах.

Зурабишвили в субботу заявила, что не уйдет в отставку до избрания нового состава парламента, так как считает нелегитимными результаты прошедших выборов в Грузии.

Ранее политолог Сергей Маркелов в беседе с 360.ru заявил, что Грузию должен возглавить представитель из силовых структур, поскольку Зурабишвили с возложенной на нее ответственностью не справилась.