Зурабишвили придется уступить дворец легитимно избранному президенту

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть Президентский дворец в день инаугурации нового главы государства. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщил ТАСС .

Несмотря на отказ сложить президентские полномочия, Зурабишвили обяжут 29 декабря освободить здание для легитимно избранного лидера.

«Я понимаю ее эмоциональное положение, однако, конечно же, 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание», — подчеркнул Кобахидзе.

Ранее Зурабишвили сообщила, что парламент якобы не является легитимным, поэтому ее мандат будет продолжаться. Премьер исключил повторные парламентские выборы и объяснил, что правительство уже сформировали. Он добавил, что президентские выборы пройдут в Грузии 14 декабря.