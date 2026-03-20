Конгрессвумен Луна заявила, что США и РФ продолжают переговоры по Украине

Россия и Соединенные Штаты продолжают активно вести переговоры по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Об этом в соцсети Х написала член палаты представителей американского конгресса Анна Паулина Луна.

«Мирные переговоры с Россией все еще активно ведутся», — заявила конгрессвумен.

Ранее Анна Паулина Луна заявила, что в Америке началась работа по нагнетанию обстановки в отношениях с Россией. По ее словам, наблюдается скоординированная кампания, осуществляемую с помощью подставных источников.

Очередные консультации по украинскому урегулированию прошли во Флориде, куда 11 марта прибыл гендиректор РФПИ, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Переговоры должны были пройти 10–11 марта, но площадку для встречи пришлось сменить из-за ситуации на Ближнем Востоке. В качестве альтернативы Абу-Даби рассматривают Стамбул, но пока нет информации о новом месте и времени переговоров.