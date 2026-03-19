В конгрессе заявили о кампании США по ухудшению отношений с Россией

Член палаты представителей США Анна Паулина Луна (республиканка от Флориды) заявила, что в Америке началась работа по нагнетанию обстановки в отношениях с Россией. Об этом она написала в соцсети Х.

«Я, по всей видимости, наблюдаю скоординированную кампанию, осуществляемую с помощью подставных источников и нацеленную на усиление напряженности в отношениях с Россией», — заявила Луна.

При этом она подчеркнула, что нынешние власти США ведут мирные переговоры с российской стороной, и попытки помешать этому процессу безуспешны.

По ее словам, в информационном поле сейчас появилось много ложной информации на эту тему.

В конце февраля Минюст США расширил санкционный список против России. В перечень добавили три организации и четырех физических лиц.