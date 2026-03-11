Песков объявил о смене площадки переговоров по Украине

Переговоры по Украине больше не могут продолжаться на площадке Абу-Даби из-за изменившихся обстоятельств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все обстоятельства сейчас, к сожалению, не позволяют рассматривать опцию Абу-Даби, хотя в будущем, конечно, все высоко ценят ту атмосферу, которую эмиратские власти создавали для этих трехсторонних переговоров», — сказал он.

По словам официального представителя Кремля, все участники сохраняют признательность руководству ОАЭ за помощь в организации встреч.

В качестве возможной альтернативы рассматривают Стамбул — все стороны позитивно относятся к этой опции. Однако конкретной информации о месте и времени следующего раунда пока нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о переносе нового раунда переговоров с Россией и США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.