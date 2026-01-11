Конгрессмен призвал военных не подчиняться Трампу в случае атаки на Гренландию

Американский конгрессмен от Демократической партии Тед Лью призвал военных не подчиняться приказу президента Дональда Трампа о нападении на Гренландию. Об этом Лью написал в соцсети Х.

«Гренландия является частью Дании, союзника по НАТО. Если Трамп отдаст приказ о военном нападении на Гренландию без одобрения конгресса, это будет незаконным приказом. Вы не подчинитесь этому незаконному приказу. Вы присягнули конституции, а не Трампу», — написал Лью.

Представители США, Дании и Гренландии проведут новый раунд переговоров в Вашингтоне на следующей неделе. Темой обсуждения станет заявление Белого дома о возможном захвате острова.

Европа поддержала Данию. Франция, Германия и Великобритания уже допустили отправку войск в Гренландию. Европейский союз также готов ввести санкции против американских компаний, если США не откажутся от претензий на Гренландию.