ЕС введет санкции против компаний США, если Трамп не откажется от Гренландии

Европейский союз готов ввести санкции против американских компаний, если США не откажутся от претензий на Гренландию. Об этом написала газета The Telegraph .

Великобритания ведет с европейскими странами переговоры о развертывании миссии НАТО в Гренландии в качестве альтернативы присоединения острова к США. Евросоюз составляет планы санкций, если президент Дональд Трамп не откажется от идеи интеграции Гренландии.

По информации издания, речь идет об ограничении на территории ЕС деятельности американских технологических гигантов, включая Meta*, Google, Microsoft и X. Кроме того, под санкции могут попасть американские банки и финансовые фирмы. В качестве крайней меры в ЕС обозначили изгнание американских военных, которые сейчас базируются в Европе.

В ЕС начали готовиться к прямой конфронтации с Трампом из-за его агрессивного настроя в отношении Гренландии. Европейские страны уже разрабатывают план по сдерживанию США на случай нападения на остров.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.