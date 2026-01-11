Европа думает отправить войска в Арктику, чтобы отбить у Трампа аппетит к Гренландии

Для противодействия планам США по присоединению Гренландии Британия обсуждает с европейскими союзниками развертывание сил НАТО на острове. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Правительство Великобритании ведет переговоры с Францией и Германией о начале подготовки этого плана. Его целью позиционируется охрана Арктики для США якобы от России и Китая.

«В рамках этих планов в Гренландию могут быть отправлены британские солдаты, военные суда и самолеты», — пишет издание.

В европейских странах надеются, что усиление военного присутствия убедит американского лидера отказаться от притязаний на остров. Британские чиновники провели соответствующие встречи с коллегами в минувшие дни.

Кроме того, Европейский союз готов ввести санкции против американских компаний, если США не откажутся от претензий на Гренландию. Речь идет об ограничении деятельности американских технологических гигантов на территории ЕС.