В США пройдут трехсторонние переговоры о будущем Гренландии

Представители США, Дании и Гренландии проведут новый раунд переговоров в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщило издание ABC News .

Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась в американской столице 1 января. На следующей неделе участники планируют провести еще одни однодневные переговоры, чтобы обсудить заявления Белого дома о возможном захвате острова.

На фоне угроз президента США Дональда Трампа европейские страны выразили готовность поддержать Данию. Франция, Германия и Великобритания уже согласовали позиции и допустили отправку войск в Гренландию.

Ранее британская газета The Mail on Sunday написала, что Трамп распорядился разработать детальный план вторжения в Гренландию. Заниматься подготовкой будет Объединенное командование специальных операций. Издание отметило, что американский лидер хочет получить контроль над островом ради его стратегического положения и минеральных ресурсов.