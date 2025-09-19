Командование ВС США заявило о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ в Сирии

Центральное командование Вооруженными силами США заявило о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ* в Сирии, который планировал атаки в Штатах. Об этом написал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» .

В июле сирийские власти попросили Турцию помочь в борьбе с террористами, а также в укреплении оборонного потенциала. В первую очередь, речь идет о группировке «Исламское государство»*. Еще одной важной задачей является поддержание территориальной целостности и политического единства Сирии.

Полиция Турции арестовала 153 предполагаемых члена ИГИЛ*. Задержанных подозревают в участии в деятельности организации, финансировании связанных с группировкой псевдогуманитарных структур и распространении в социальных сетях террористической пропаганды

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в России.