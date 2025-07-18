Более 150 членов ИГ арестовали в Турции

Правоохранительные органы в Турции арестовали 153 предполагаемых члена ИГИЛ*. Об этом в социальной сети Х сообщил глава МВД Али Ерликая.

По его словам, подозреваемых задержали в рамках масштабной антитеррористической операции в 28 провинциях страны, включая крупные города, такие как Стамбул, Анталья, Бурса и Измир.

«Задержанных подозревают в участии в деятельности ИГИЛ*, финансировании связанных с группировкой псевдогуманитарных структур и распространении в социальных сетях террористической пропаганды», — написал Ерликая.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко заявляла, что Турция давно рассматривается в качестве перевалочного хаба для экстремистов по пути на Ближний Восток.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в России.