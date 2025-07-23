Сирийские власти попросили Турцию помочь в борьбе с террористами

Власти Сирии попросили у коллег из Турции оказать помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе с террористами. Об этом со ссылкой на заявления министерства обороны Турции сообщило государственное агентство Anadolu .

«Руководство Сирии официально запросило у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе со всеми террористическими группировками», — рассказали журналисты.

Источники в министерстве обороны уточнили, что, в первую очередь, речь идет о группировке «Исламское государство»*. Еще одной важной задачей является поддержание территориальной целостности и политического единства Сирии.

Ранее правоохранительные органы в Турции арестовали 153 предполагаемых члена ИГИЛ *.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в России.