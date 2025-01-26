Колумбия запретила США депортировать нелегалов на своих самолетах

Соединенным Штатам запретили депортировать на самолетах колумбийских граждан. Американской стороне следует лучше относиться к мигрантам, заявил колумбийский президент Густаво Петро в соцсети X .

Он подчеркнул, что США не могут обращаться с колумбийцами-мигрантами как с преступниками, и рекомендовал Белому дому разработать протокол по достойному обращению с нелегалами.

«Я не разрешаю доступ американским самолетам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию», — написал колумбийский лидер.

За день до этого воздушные судна с мигрантами отказалась принимать Мексика.

Президент США Дональд Трамп с приходом к власти ужесточил миграционную политику. Он поручил перекрыть границу с Мексикой, в результате около 270 тысяч человек, дожидавшихся решения о въезде, остались ни с чем.

Американский лидер в инаугурационной речи пообещал немедленно остановить поток нелегалов в США и начать депортировать уже находящихся на территории страны мигрантов.