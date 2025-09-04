«Коалиция желающих» согласует участие США в гарантиях безопасности Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «коалиция желающих» в ближайшие дни согласует участие США в предоставлении Украине «гарантий безопасности». Об этом 4 сентября он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи объединения в Париже.

Он также отметил, что союзники договорились с Вашингтоном о введении дополнительных санкций в случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта.

По словам Макрона, 26 государств готовы направить войска на Украину или оказать иную поддержку.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности поставлять Киеву ракеты большой дальности. Он подчеркнул, что группа стран взяла на себя «твердое обязательство» перед Украиной, поддержанное президентом США Дональдом Трампом, и намерена усиливать давление на Москву, чтобы добиться прекращения боевых действий.