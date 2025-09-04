Макрон заявил о готовности 26 стран отправить войска на Украину

26 стран выразили готовность отправить войска на Украину или поддержать подобные действия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге после встречи «коалиции желающих».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в свою очередь подчеркнул, что участники коалиции также готовы поставлять Киеву ракеты большой дальности для усиления обороноспособности страны. Он назвал это «нерушимым обязательством перед Украиной», добавив, что союзникам необходимо усиливать давление на президента России Владимира Путина для достижения прекращения боевых действий.

Также Стармер поблагодарил военные ведомства за их готовность развернуть контингент на Украине в случае прекращения огня.