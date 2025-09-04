На Западе заявили о готовности поставлять Украине ракеты большей дальности

Участники «коалиции желающих» заявили, что готовы поставлять Украине ракеты большей дальности. Об этом сообщили на сайте правительства Великобритании.

Премьер-министр Кир Стармер также поблагодарил военные ведомства за их готовность развернуть контингент на Украине в случае прекращения огня.

В «коалицию желающих», по словам президента Франции Эммануэля Макрона, входит не менее 30 стран, которые изъявили желание принять участие в будущей миротворческой миссии на Украине. Их точный список нигде не публиковался.

По данным журнала Der Spiegel, вариантов отправки военных три: наблюдательная группа, обучение украинских солдат и офицеров на их территории и «всеобъемлющее обеспечение безопасности линии фронта».