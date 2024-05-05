Лидеры Франции и Китая обсудят олимпийское перемирие на Украине | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 13:14 Лидеры Франции и Китая обсудят олимпийское перемирие на Украине Макрон и Си Цзиньпин обсудят олимпийское перемирие во всех конфликтах Unsplash

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Президент Франции Эммануэль Макрон собирается обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином олимпийское перемирие во всех текущих конфликтах. Об этом сообщило издание La Tribune.

«Есть дипломатические шаги, которые мы намерены предпринять. Олимпийское перемирие должно стать посланием всему миру», — подчеркнул Макрон.

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По его словам, речь идет о временном прекращении боевых действий по всех текущих конфликтах, в том числе на Украине.

Франция докажет стремление к разрешению украинского вопроса, если прекратит поставлять оружие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, предложение Макрона устроить перемирие на время Олимпиады звучало как общее рассуждение, а не план.