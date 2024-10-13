КНДР привела в готовность артиллерию на границе

Генштаб Корейской народной армии отдал приказ привести в полную готовность приграничные артиллерийские соединения. Об этом сообщило радио «Голос Кореи».

«Представитель Министерства обороны КНДР заявил о том, что Генштаб КНА приказал приграничным артиллерийским соединениям <…> быть готовыми к стрельбе», — отметили в заявлении.

По данным МИД КНДР, с прошлой недели со стороны Южной Кореи трижды запускали беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном для распространения листовок. В ведомстве сочли этот шаг военной провокацией.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон предупредила властей Южной Кореи об «ужасной катастрофе», если республика не прекратит отправлять дроны в сторону Северной Кореи.

Сам северокорейский лидер также заявил, что в случае агрессии со стороны Южной Кореи КНДР ответит ядерным оружием.