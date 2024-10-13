Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее

Южную Корею постигнет катастрофа, если республика не прекратит отправлять дроны в сторону Северной Кореи. Такое предупреждение озвучила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, ее процитировала гонконгская газета South China Morning Post .

«Момент, когда беспилотник снова обнаружат в небе над нашей столицей, безусловно, приведет к ужасной катастрофе», — сказала она.

Также Ким Е Чжон призвала власти Южной Кореи отнестись серьезно к ультиматуму Пхеньяна.

Сам лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также предупредил, что в случае агрессии со стороны США и Южной Кореи КНДР ответит ядерным оружием. В сентябре военные страны провели испытательные стрельбы с применением РСЗО.

В КНДР планируют расширить производство ядерных материалов для атомного оружия. До этого Сеул обвинил Пхеньян в запуске шаров с мусором. В первых числах июня КНДР отправила воздушные шары с экскрементами в ответ на разосланные активистами Юга антиправительственные листовки.