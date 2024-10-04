«Без колебаний». Ким Чен Ын пригрозил ядерным оружием в случае нападения на Северную Корею

КНДР ответит ядерным оружием в случае агрессии со стороны США и Южной Кореи. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, инспектируя учебную базу КНА. Его слова передало агентство ЦТАК.

«Если враги, охваченные крайней глупостью и безумностью, игнорируют наши повторные предупреждения <…> сделают еще один шаг вперед, чтобы попытаться нарушить суверенитет Республики, то мы без колебания задействуем все наступательные силы, <…> включая ядерное оружие», — заявил Ким чен Ын.

Он отметил, что вступать в противостояние с ядерным государством — напрасное занятие, которое не принесет противникам удачи.

В середине сентября КНДР провела испытательные стрельбы с применением РСЗО калибра 600 миллиметров. Ким Чен Ын посетил тестовый запуск.