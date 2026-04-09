КНДР объявила об успешных испытаниях тактической баллистической ракеты

КНДР провела серию военных испытаний, включая испытания боеголовки тактической баллистической ракеты. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи .

«Академия национальной обороны и Главное управление ракетостроения КНДР 6, 7 и 8 апреля провели испытание <…> оценки применимости в боевых условиях и мощности разбросной боеголовки тактической баллистической ракеты», — говорится в материале.

Ими руководил генерал армии Ким Чон Сик. В ходе испытаний подтвердилось, что кассетная боеголовка баллистической ракеты класса «земля-земля» типа Hwasongpho-11 Ka сможет поразить мишень в зоне до семи гектар.

Кроме баллистической ракеты провели испытания системы электромагнитного оружия и имитационных бомб из углеродного волокна, а также проверили боевую надежность мобильного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса. В Главном управлении ракетостроения страны назвали эти военные испытания важными для непрестанной разработки и обновления систем вооружения.

Ранее разведсообщество США назвало пять стран, представляющих угрозу из-з активных исследований и разработки передовых систем доставки ракет с ядерными и обычными боеголовками. В список попали Китай, Россия, Северная Корея, Иран и Пакистан.