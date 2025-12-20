WSJ назвала пять проблемных пунктов для урегулирования конфликта на Украине

Претерпевший значительные изменения за последние недели мирный план США сохранил пять спорных пунктов, по которым Россия и Украина не пришли к общему видению. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal , изучившая последнюю версию документа.

Ключевой проблемой стал вывод украинских войск с территорий Донбасса, которого потребовала Россия.

Президент Владимир Путин заявил, что если киевский режим не согласится на мирное решение, то освобождение территорий продолжится силой.

Киев отказался пойти на эти уступки, объяснив свое решение нарушением Конституции.

Также стороны не могут прийти к согласию по вступлению Украины в НАТО.

Мирный план США предусматривает полный отказ киевского режима от участия в работе в альянса в обмен на серьезные гарантии безопасности.

Но на этой неделе украинский лидер Владимир Зеленский публично отказался исключить этот пункт из Конституции страны.

Третьим спорным пунктом стала численность ВСУ после прекращения конфликта. Изначально мирный план предусматривал сохранить 600 тысяч человек, но после вмешательства Евросоюза число увеличили до 800 тысяч.

Также Украина не дала согласие на придание русскому языку статуса государственного, несмотря на значительную долю населения, которое говорит по-русски.

Кроме того, Киев выступил с жесткой критикой разделения управления над Запорожской атомной электростанцией, объяснив это вопросами безопасности.

Журналисты подчеркнули, что каждый из пунктов стал отдельным барьером на пути к миру и Украина пока не продемонстрировала желание пойти на компромиссные решения.

Представители Украины и США в субботу и воскресенье, 20 и 21 декабря, проведут отдельные переговоры со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером в Майами.

О своей поездке в США сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Визит украинской делегации подтвердил американский госсекретарь Марко Рубио.