Представители США и Украины встретятся в Майами, чтобы обсудить детали урегулирования конфликта. Госсекретарь Марко Рубио заявил на брифинге, что присоединится к обсуждению. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Они (переговоры — прим. ред.) начинаются сегодня и будут завтра. Может, я буду там завтра на части из них», — сказал он.

Рубио признал, что хотя сначала урегулирование конфликта на Украине казалось простой задачей для США, на деле стало самой сложной. Президент США Дональд Трамп, по его словам, не любит войны, потому что они сопровождаются пустой тратой денег и сил. Глава Госдепа заявил, что только Штаты способны организовать переговоры и остановить вооруженное столкновение, поэтому участвуют в дипломатическом процессе.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, признанный в России террористом и экстремистом, спрогнозировал завершение конфликта в ближайшие дни. По его мнению, Трамп рассчитывает после решения этого вопроса начать военную операцию в Венесуэле.