Глава РФПИ Дмитриев отправился на переговоры в США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что находится на пути в Майами

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев вылетел на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в социальной сети X .

К публикации Дмитриев прикрепил видеоролик, в котором свет пробивается через грозовые тучи.

«На пути в Майами. Пока разжигатели войны пытаются подорвать мирный план США по Украине, я вспомнил об этом видео с предыдущей поездки», — написал он.

Западные СМИ писали, что Дмитриев в Майами проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

На прошлой неделе в Берлине состоялись переговоры США и Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия ожидает от Штатов информацию о результатах этой работы.