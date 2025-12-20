Глава РФПИ Дмитриев отправился на переговоры в США
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что находится на пути в Майами
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев вылетел на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в социальной сети X.
К публикации Дмитриев прикрепил видеоролик, в котором свет пробивается через грозовые тучи.
«На пути в Майами. Пока разжигатели войны пытаются подорвать мирный план США по Украине, я вспомнил об этом видео с предыдущей поездки», — написал он.
Западные СМИ писали, что Дмитриев в Майами проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
На прошлой неделе в Берлине состоялись переговоры США и Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия ожидает от Штатов информацию о результатах этой работы.