Россия и США сверят позиции по Украине в Майами. Как изменился мирный план Трампа?

Представители России и США проведут переговоры по урегулированию украинского конфликта в Майами в ближайшие выходные. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Politico. Представитель Кремля Дмитрий Песков косвенно подтвердил это сообщение, заявив, что идет подготовка контактов с американцами, чтобы получить информацию об их работе с Украиной и Евросоюзом. Издание Axios уточнило, что в Майами также прилетит переговорная группа Украины. Что стороны собираются обсуждать, как изменилась версия мирного плана и что ждать от предстоящих встреч, узнал 360.ru.

Кто примет участие в переговорах в Майами

Россию на предстоящих переговорах в Майами представит глава Фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он встретится со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Источники Politico заявили, что на предстоящей встрече представители США намерены сообщить результаты последнего раунда переговоров с представителями Украины, а также с европейскими странами. Собеседники журналистов подчеркнули, что Белый дом значительно усилил давление на Киев, требуя пойти на уступки для прекращения конфликта.

Фото: РИА «Новости»

Источники издания Axios подчеркнули, что также на этой неделе в Майами прилетят украинские переговорщики на встречу с американскими военным для «изучения карт» в рамках подготовки вероятного мирного соглашения. Украинский лидер Владимир Зеленский в комментарии Reuters уточнил, что делегация уже находится в пути и встретится с переговорной командой США в пятницу и субботу.

Как изменился план о мире Дональда Трампа за последние недели

Уиткофф и Кушнер в конце прошлой недели провели длительные переговоры с Зеленским, а в начале этой недели — с европейскими политиками. Главной темой встречи стали гарантии безопасности для Украины. Официально участники встречи заявили, что достигли большого прогресса по этому вопросу, но не раскрыли никаких данных. Источники журналистов сообщили, что Киев получил от США «платиновые гарантии», но об их сути и юридическом статусе практически ничего не сказали. Европейцы выкатили собственное заявление, в котором раскрыли некоторые детали, но согласованы они с американцами или нет, неизвестно. Газета The New York Times со ссылкой на источники, ознакомившиеся с черновиками согласованных документов, сообщила, что гарантии безопасности разделили на две части.

Фото: White House

Первая предусматривает, что США и ЕС дадут Украине гарантии, аналогичные пятой статье Договора НАТО, которая обязывает участников прийти на помощь в случае нападения. Вторая предусматривает вопросы взаимодействия между военными для предотвращения нового конфликта, размещение на западе Украины европейских вооруженных контингентов и фиксацию численности ВСУ в 800 тысяч человек. США свои войска отправлять на Украину не станут, а займутся мониторингом соблюдения мирного соглашения. Давшие комментарии на условиях анонимности американские чиновники выразили уверенность, что президент России Владимир Путин согласится на присутствие европейских сил на Украине не под эгидой НАТО. Европейский чиновник в комментарии Politico заявил, что речь идет о боевых группах из стран «коалиции желающих», которые займутся «восстановлением украинских сил и не собираются выходить на передовую». По данным западных СМИ, все эти гарантии Украина получит в обмен на отказ от вступления в НАТО. Но в четверг Зеленский сделал неожиданный разворот, объявив, что не станет исключать из Конституции стремление страны в Североатлантический альянс. Он пояснил, что в будущем западные страны могут поменять свою позицию и признают, что украинская армия способна укрепить НАТО.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

«Политики меняются. Кто-то живет, кто-то умирает. Такова жизнь», — заявил Зеленский. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил украинскому лидеру, что разрабатываемых сейчас гарантий безопасности, в которых примут участие страны Евросоюза и США, вполне достаточно.

Конструкцию мирного плана перекосило в сторону Запада

США и европейские страны согласовали гарантии безопасности для Украины с размещением военного контингента, усилением ВСУ и системой мониторинга со стороны США без участия Москвы. Поэтому такой формат стал асимметричным и ориентированным на фиксацию красных линий Запада. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог Рамиль Харисов. Он пояснил, что представитель Кремля Дмитрий Песков, рассказывая о подготовке контактов с США, как раз уточнил, что Россия не выступала соавтором, а стала только получателем готового предложения. «Путин вряд ли примет условия с европейскими силами, поскольку это означает легитимизацию военного присутствия НАТО у границ — с американской разведкой и логистикой на фоне», — заявил Харисов.

Фото: РИА «Новости»

Политолог напомнил, что Россия всегда настаивала на неприемлемости присутствия любых иностранных войск на территории Украины без полной демилитаризации, а также требовала признания освобожденных территорий и гарантий невступления Украины в НАТО. Наблюдение за границами в случае прекращения боевых действий возможно только при радикальных уступках Киева. «Вероятность отказа оценивается как высокая (70–80%), что заморозит диалог, спровоцирует новые санкции США и ускоренное развертывание европейских сил на Украине, но сохранит канал-де-конфликтинга для контроля эскалации», — спрогнозировал Харисов. Политолог отметил, что США при руководстве Дональда Трампа сознательно переложили все основные риски конфликта и ежегодные расходы на Евросоюз. «Вашингтон сохранил за собой роль координатора — с поставками HIMARS, разведданных и F-16, — но Трамп постоянно меняет тон, ориентируясь исключительно на выгоду для США», — пояснил эксперт. Политолог Олег Ведутов в комментарии 360.ru заявил, что давать оценку переговорам мирного плана рано, потому что участники диалога часто выдают желаемое за действительное и обозначают некоторые моменты как согласованные, хотя никаких договоренностей по ним нет.

Фото: РИА «Новости»

«Насколько мы понимаем, сейчас договоренности только умозрительные. Есть только несколько точек соприкосновения, по которым существует общее понимание, но противоречий намного больше», — пояснил он. Эксперт подчеркнул, что сейчас лучше дождаться мнения российской стороны, которая ознакомится с отредактированными документами мирного плана. «В каком виде он вернется к российской стороне и как она к нему отнесется — большая военная тайна. Поэтому лучше подождать», — пояснил Ведутов. Политолог не исключил, что новый раунд переговоров в Майами последним не станет. Потому что российская сторона займется изучением документов, внесет свои корректировки. Так что скорого завершения переговорного процесса можно не ждать. Он не исключил, что США примут любой результат, который получится, и не сильно обидятся, если Россия его отвергнет. Просто переговоры возобновятся через некоторое время и на менее выгодных для Украины условиях.