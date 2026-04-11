Ключевой член иранской делегации перед переговорами припомнил США прошлые обиды

Власти Ирана не доверяют США, согласившимся на переговоры в Пакистане. Они готовы заключить соглашение, но в случае обмана намерены продолжать борьбу. Председатель парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил об этом журналистам в аэропорту Исламабада, сообщил Tasnim .

«У нас благие намерения, но мы не доверяем им. <…> Мы показали им, что если они хотят использовать переговоры для проведения бесплодной показухи и обмана, мы готовы отстаивать свои права», — сказал он.

Галибаф заверил, что Иран готов пойти навстречу США, если увидит с их стороны готовность заключить реальное соглашение и учесть права иранского народа. Прежде американцы, по словам председателя парламента, нарушали условия договоренностей.

Переговоры пройдут в отеле Serena. Иранская делегация встретится с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, затем, если США выполнят предварительные условия, приступят к диалогу с американцами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что исход переговоров станет известен в течение суток. Он пригрозил новыми атаками в случае неудачи.