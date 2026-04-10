Иран обвинил США в нарушении пунктов перемирия

США нарушили два условия из согласованных с Ираном пунктов для обеспечения перемирия. Об этом на своей странице в социальной сети X написал спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф.

«Эти два вопроса должны быть выполнены до начала переговоров», — написал Галибаф.

Он пояснил, что речь идет о прекращении огня в Ливане, а также об освобождении заблокированных активов Ирана.

В минувший четверг, 9 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил членам правительства начать прямые переговоры с властями Ливана по урегулированию отношений между двумя странами при условии разоружения движения «Хезболла».

Это заявление появилось после массированного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по южным районам Ливана и Бейруту. В пресс-службе военного ведомства отчитались, что в ходе бомбежки уничтожили личного секретаря и племянника главы «Хезболлы» Наима Касема.

При этом в ночь на пятницу, 10 апреля, авиация ЦАХАЛ нанесла новые удары по югу Ливана и пригородам Бейрута, находящимся под контролем шиитской группировки.