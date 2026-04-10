Иранская делегация прибыла в Пакистан для переговоров с США

WSJ: делегация Ирана во главе с Аракчи прибыла в Исламабад для переговоров с США

Иранская делегация прибыла в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, делегацию Ирана возглавили министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. С американской стороны группой должен руководить вице-президент США Джей Ди Вэнс. Сроки и повестку встречи делегаций собеседники газеты пока не раскрыли.

Ранее Вэнс заявил, что одним из главных требований Вашингтона на будущих переговорах с Ираном станет передача ядерных материалов. Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа не допустит, чтобы у Тегерана осталась возможность создать ядерное оружие. При этом Вэнс заявил, что по-прежнему сохраняет оптимистичный настрой перед предстоящими контактами.