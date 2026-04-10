Трамп пригрозил Ирану новыми атаками в случае провала переговоров

Результат переговоров американской и иранской делегаций в Исламабаде станет понятен в ближайшие сутки. Об этом президент США Дональд Трамп заявил газете The New York Post .

По словам главы Белого дома, ответ на вопрос о том, верит ли он в успех встречи, все узнают примерно через 24 часа.

«Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданного — даже лучше, чем-то, что мы использовали раньше. И мы их разнесли в пух и прах», — заявил Трамп.

Американский лидер предупредил, что США используют все упомянутое «очень эффективно», если сделка не состоится.

Ранее Иран пригрозил, что прервет переговоры с Соединенными Штатами, если ЦАХАЛ продолжит атаковать Ливан. Спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что это было одним из условий перемирия, которое Вашингтон нарушил. Второе невыполненное требование — освобождение заблокированных иранских активов.