Трамп пригрозил Ирану новыми атаками в случае провала переговоров
Трамп: результат переговоров США и Ирана станет ясен в течение 24 часов
Результат переговоров американской и иранской делегаций в Исламабаде станет понятен в ближайшие сутки. Об этом президент США Дональд Трамп заявил газете The New York Post.
По словам главы Белого дома, ответ на вопрос о том, верит ли он в успех встречи, все узнают примерно через 24 часа.
«Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданного — даже лучше, чем-то, что мы использовали раньше. И мы их разнесли в пух и прах», — заявил Трамп.
Американский лидер предупредил, что США используют все упомянутое «очень эффективно», если сделка не состоится.
Ранее Иран пригрозил, что прервет переговоры с Соединенными Штатами, если ЦАХАЛ продолжит атаковать Ливан. Спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что это было одним из условий перемирия, которое Вашингтон нарушил. Второе невыполненное требование — освобождение заблокированных иранских активов.