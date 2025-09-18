Китай заявил о готовности вместе с другими странами защищать долгосрочный мир

Народно-освободительная армия Китая готова вместе с другими государствами защищать долгосрочный мир на планете. Об этом сообщил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь, чьи слова привел ТАСС.
Министр выступил на церемонии открытия официальной части Сяншаньского международного форума по безопасности. Мероприятие проходит в Пекине.
«Армия Китая искренне готова осуществлять взаимодействие со всеми сторонами в области глобальной безопасности, придерживаться позитивной стратегии по обеспечению долгосрочного спокойствия», — сказал Дун Цзюнь.
Ранее стало известно, что Пакистан и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной обороне. Согласно документу, нападение на одну из сторон будет рассматриваться как агрессия против двух государств.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте