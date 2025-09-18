Китай заявил о готовности вместе с другими странами защищать долгосрочный мир

Народно-освободительная армия Китая готова вместе с другими государствами защищать долгосрочный мир на планете. Об этом сообщил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь, чьи слова привел ТАСС .

Министр выступил на церемонии открытия официальной части Сяншаньского международного форума по безопасности. Мероприятие проходит в Пекине.

«Армия Китая искренне готова осуществлять взаимодействие со всеми сторонами в области глобальной безопасности, придерживаться позитивной стратегии по обеспечению долгосрочного спокойствия», — сказал Дун Цзюнь.

Ранее стало известно, что Пакистан и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной обороне. Согласно документу, нападение на одну из сторон будет рассматриваться как агрессия против двух государств.