Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф заключили совместное стратегическое оборонное соглашение. Документ подписали в ходе визита главы пакистанского правительства в королевство, сообщило государственное агентство новостей SPA.
Соглашение предусматривает, что нападение на одну из сторон будет рассматриваться как агрессия против обеих стран. В заявлении отмечается, что договоренность направлена на расширение оборонного сотрудничества и укрепление взаимного сдерживания, а также «является частью усилий по обеспечению безопасности и стабильности в регионе и во всем мире».