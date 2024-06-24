Киргизия поддержала усилия России по обеспечению национальной безопасности

Киргизия поддерживает усилия России, направленные на обеспечение национальной безопасности. Об этом заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в телеграмме с соболезнованиями , которую направил российскому лидеру Владимиру Путину в связи с событиями в Дагестане.

«Кыргызстан решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского правительства по обеспечению своей национальной безопасности», — указали в сообщении.

Жапаров пожелал стойкости родным погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.

Теракт в Дагестане также осудил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Накануне, 23 июня, боевики открыли огонь в двух православных церквях и синагоге в Махачкале и Дербенте. Под ударом оказался и пост ДПС. В Махачкале боевики убили священника и охранника церкви. Жертвами терактов стали более 15 полицейских и несколько мирных жителей.