Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане

Фото: РИА «Новости»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину с соболезнованиями в связи с терактами в Дагестане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

«Мирзиеев направил телеграмму <…> Путину с глубокими соболезнованиями в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале, приведшими к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц», — указал он.

По словам Асадова, Мирзиеев решительно осудил теракты в Дагестане. Президент Узбекистана заявил о готовности продолжать активное взаимодействие соответствующих структур в борьбе с этими вызовами.

Соболезнования в связи с терактами выразил и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он направил Путину телеграмму, в которой осудил произошедшее в Дагестане. Токаев предложил российскому лидеру помощь по расследованию терактов.

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