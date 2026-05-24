Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (настоящее имя — Ким Шмитц), раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее слов о событиях на Украине. Об этом он написал в соцсети Х .

Предприниматель обратил внимание на публикацию политика, в которой та обвинила Россию в атаках на мирных жителей Украины. В ответ он напомнил о произошедшем в городе Старобельске Луганской Народной Республики, где после удара по общежитию колледжа погибли молодые люди.

«Подождите. Разве незадолго до этого Украина не атаковала студенческое общежитие в ЛНР, в результате чего погиб 21 человек? Так кто же на самом деле проявляет жестокость? Кто пренебрегает человеческой жизнью и мирными переговорами? Кто совершает террор против мирного населения? Уточните факты. Вы позорите ЕС», — написал Дотком.

Он также задался вопросом, почему европейские политики проигнорировали случившееся в Старобельске. По мнению бизнесмена, такая реакция показала двойные стандарты в оценке трагедий.