Киевскому режиму предрекли проблемы еще до конца срока ультиматума Трампа

Объявленный президентом США Дональдом Трампом дедлайн может не понадобиться. В ближайшее время на Украине произойдут перемены на фоне внутреполитических разногласий, сообщила ТАСС бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

До сокращения Белым домом срока заключения мира с 50 до 10-12 дней она заявила, что остававшихся 35 дней недостаточно для кардинальных подвижек в отношениях между Россией и Украиной. Переговоры в Стамбуле показали, что страны по-прежнему придерживаются противоположных позиций. Однако, по мнению Кнайсль, произойдут перемены в самом киевском режиме, связанные с внутренними процессами.

«Это будет исключительно украинское решение — как дальше действовать в условиях фактически завершившегося президентского срока Владимира Зеленского, как разруливать текущее хаотичное положение в украинском парламенте по вопросам антикоррупционных органов и так далее», — допустила она.

На Украине в ультиматуме Трампа увидели попытку снять ответственность за урегулирование конфликта. Депутат Верховной рады Александр Дубинский уверен, что заявление американского президента связано с тяжелой обстановкой на поле боя.