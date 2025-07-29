Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой финансовой помощи

FAZ: Украине направили предупреждение о возможной приостановке финпомощи от ЕК

Украина получила от Еврокомиссии предупреждение о приостановке финансовой поддержки, если на антикоррупционные органы будет оказываться давление. Об этом сообщило Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, помощь могут полностью прекратить, если украинские власти будут продолжать давить на антикоррупционные органы. Кроме того, в ЕК не видят российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Там также отметили, что действия киевского режима подрывают доверие международных партнеров к государственным институтам Украины.

На прошлой неделе в Верховной Раде одобрили закон против САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) и НАБУ. Документ подписал президент Владимир Зеленский.

У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен закон о НАБУ и САП вызвал недоумение. Она потребовала от украинского лидера объяснить ограничения полномочий антикоррупционных структур.