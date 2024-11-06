Маск опубликовал фотоколлаж с раковиной в Овальном кабинете. Намек понят

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал ироничное фото с раковиной в руках на фоне Овального кабинета. Снимок появился на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).
«Впустите эту раковину», — подписал изображение бизнесмен.
По-другому эту фразу можно трактовать как «примите это». Коллаж в его аккаунте появился в самый разгар выборов в США. Раковина стала отсылкой к ситуации с покупкой социальной сети X (бывший Twitter). Тогда бизнесмен зашел в офис компании с раковиной в руках, показав, что он стал новым владельцем.
Как предположили в Associated Press, Маск мог воодушевиться своим потенциальным влиянием на правительство США в случае победы республиканца Дональда Трампа.
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