БРИКС направил Казахстану приглашение для получения статуса государства — партнера объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости» .

В среду, 27 ноября, президент России прибыл в Астану с двухдневным официальным визитом. В этот же день в резиденции его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева прошли переговоры на высшем уровне.

В ходе заявления по итогам переговоров Путин сказал, что на встрече лидеров БРИКС приняли решение об учреждении новой категории государств — партнеров объединения. Также, по его словам, согласовали список стран-кандидатов.

«Приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан», — отметил российский президент.

Накануне в издании «Казахстанская правда» вышла статья Путина. В ней российский лидер рассказал о самых важных совместных с Казахстаном проектах в рамках экономического партнерства, в том числе о создании на космодроме Байконур ракетного комплекса «Байтерек».