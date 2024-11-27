Путин и Токаев начали переговоры в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского коллегу Владимира Путина у трапа самолета в Астане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

После этого оба лидера отправились в резиденцию «Акорда», где начали переговоры в узком составе.

«Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером России, союзником России в это непростое время», — подчеркнул Токаев в приветственной речи.

Помимо переговоров с казахстанским коллегой, по итогам которых планируется совместное заявление, Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Накануне визита в издании «Казахстанская правда» появилась статья за подписью президента России. В ней Путин рассказал о совместной реализации значимых отраслевых проектов и поблагодарил за сбережение русского языка в республике. В свою очередь, в «Известиях» опубликовали статью Токаева, в которой он назвал отношения двух стран образцом крепкой и нерушимой дружбы.