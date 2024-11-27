Путин прибыл в Казахстан с госвизитом

Президент Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Рота почетного караула встретила российского лидера в аэропорту Астаны.

Визит президента в Казахстан пройдет с 27 по 28 ноября. В рамках поездки Путин проведет переговоры с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудят развитие отношений двух государств и обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Путин ранее рассказал о совместной работе России и Казахстана над реализацией значимых отраслевых проектов в рамках экономического сотрудничества.