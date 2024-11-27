Сегодня 15:28 Путин прибыл в Казахстан с госвизитом Фото: РИА «Новости»
Президент Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщила
пресс-служба Кремля.
Рота почетного караула встретила российского лидера в аэропорту Астаны.
Визит президента в Казахстан пройдет с 27 по 28 ноября. В рамках поездки Путин проведет переговоры с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудят развитие отношений двух государств и обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Путин ранее рассказал о
совместной работе России и Казахстана над реализацией значимых отраслевых проектов в рамках экономического сотрудничества.
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