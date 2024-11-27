Путин рассказал о многообещающих проектах с Казахстаном

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Астана совместно работают над реализацией значимых отраслевых проектов в рамках экономического партнерства. Об этом глава государства рассказал в статье для издания «Казахстанская правда», ее текст разместили на официальном сайте Кремля .

Российский лидер подчеркнул, что среди ключевых направлений взаимодействия — развитие восточной ветки международного транспортного коридора «Север — Юг», который проходит через территорию Казахстана. Кроме того, ведется работа над созданием на космодроме Байконур ракетного комплекса «Байтерек», где будут использовать российскую ракету-носитель «Союз-5».

Глава государства отметил и реализацию в Казахстане совместных с Россией ядерно-топливных проектов. Перспективной Путин назвал и сотрудничество стран в сфере «чистой» энергии.

В той же статье Владимир Путин поблагодарил руководство Казахстана за бережное отношение к русскому языку. Материал опубликовали в преддверии государственного визита президента России в Казахстан, который начнется 27 ноября.