Казахстан решил повременить с заявкой в БРИКС. В чем причина?

Советник Токаева заявил, что Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС

Казахстан в обозримом будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС. Такое заявление сделал советник — пресс-секретарь президента республики Берик Уали.

«Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС», — процитировало его издание Tengrinews.

Он отметил, что это обусловлено трудностями, связанными с процедурой рассмотрения вопроса о членстве, а также другими аспектами, которые влияют на развитие организации. Уали подчеркнул, что Казахстан видит в ООН универсальный и единственный международный орган, который имеет ключевое значение.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил БРИКС и «Большую семерку». Он подчеркнул, что БРИКС — демократичное объединение, основанное на принципах взаимоуважения и сотрудничества.

Подать заявку на вступление в БРИКС могут власти Шри-Ланки. В Сербии также не исключили присоединение к объединению вместо ЕС.