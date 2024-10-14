Песков сравнил БРИКС и «Большую семерку»

БРИКС является демократичным объединением, основанным на принципах взаимоуважения и сотрудничества. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Большая семерка», в отличие от БРИКС, — замкнутая организация, напомнил Песков. В нее не допускают даже такие «набравшиеся сил» страны как Китай и Индия. В то же время БРИКС остается весьма привлекательным объединением, именно по этой причине его и невзлюбили на Западе.

Многие государства не поддерживают отношения, основанные на диктате одной страны над другими, и склоняются к необходимости по-новому выстраивать сотрудничество, заключил представитель Кремля.

«БРИКС <…> предлагает абсолютно равноправное взаимоуважительное взаимодействие, сотрудничество. И это оно более привлекательно», — подчеркнул Песков.

Ранее спикер Госдумы сообщил, что все больше стран считают БРИКС гарантией многополярного мира. По его словам, растущее значение объединения продемонстрировала Сербия, которая в будущем может вступить в организацию.