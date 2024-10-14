Шри-Ланка попросит включить ее в БРИКС

Власти Шри-Ланки подадут заявку на включение страны в состав БРИКС. Об этом заявил глава МИД Виджита Херат, его процитировала местная газета The Morning .

По его словам, Шри-Ланка планирует укреплять отношения с развивающимися экономиками, поэтому официально попросит присоединить ее к международному объединению и Новому банку развития.

«Я уже направил письма своим коллегам в государствах — членах БРИКС с просьбой о поддержке», — подчеркнул Херат.

Он добавил, что ни министр иностранных дел, ни президент Шри-Ланки не смогут посетить следующий саммит БРИКС в Казани 23–24 октября из-за парламентских выборов. Просьбу о вступлении в организацию от страны передаст на мероприятии представитель министерства иностранных дел, заключил дипломат.

Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин допустил, что страна подаст заявку на включение в БРИКС. Объединение может стать для Сербии альтернативой Евросоюзу, объяснил он.