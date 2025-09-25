Трамп пообещал больше не называть Россию «бумажным тигром»

Президент США Дональд Трамп заявил, что впредь не планирует использовать выражение «бумажный тигр». Об этом он сообщил в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я никогда никого не назову „бумажным тигром“», — сказал глава Белого дома.

Во время беседы с Эрдоганом он добавил, что для России и ее лидера Владимира Путина наступило время завершить украинский конфликт.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что Россия ведет бесцельную борьбу на Украине, которую можно было завершить за неделю, и это делает ее похожей на «бумажного тигра». Также он написал, что для украинских властей настало время действовать.

Накануне глава Белого дома провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После разговора Трамп отметил, что Украина может вернуться к границам 1991 года, если ее продолжит поддерживать Евросоюз.