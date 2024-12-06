Американский журналист Такер Карлсон поступил правильно, взяв интервью о министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В отличие от политиков США, он поддерживает диалог с российскими властями, заявил глава регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке в соцсети Х .

«Карлсон делает то, что должны делать политики двух ядерных держав, США и России, — говорить друг с другом!» — сказал он.

Хеке заявил, что просмотр интервью пойдет зрителям на пользу. Он назвал Лаврова одним из самых опытных политиков в мире и признался, что с удовольствием посмотрел интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

Немецкий политик согласился с журналистом в том, что существует угроза реальной войны США с Россией. Он напомнил о диверсии в Балтийском море и наведении американских ракет на российскую территорию.

Для записи интервью Карлсон прилетел в Москву. Он не уточнил, когда именно выпустит беседу с Лавровым. Представитель МИД России Мария Захарова попросила зрителей набраться терпения.