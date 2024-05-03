Карета превратилась в тыкву. «Европейская сказка» для украинских беженцев закончилась | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 14:54 Карета превратилась в тыкву. «Европейская сказка» для украинских беженцев закончилась Блогер «Голос Мордора»: украинцев будут просто выдавливать из Европы Christoph Soeder/dpa / Global Look Press

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Содержание украинских беженцев стало очень накладным для Европы, поэтому вынужденных переселенцев начнут выдавливать на родину. «Европейская сказка» закончилась, заявил в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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«Боги» в панике

«Боги, спустившиеся с небес» на землю Европы после 24 февраля 2022 года в раздрае и панике. Встретили их тогда с распростертыми объятиями, по известной формуле «все включено», давали жилье, достаточно жирное пособие и другие вкусные плюшки.

Можно было сказать, что вот она, европейская мечта. Жизнь удалась, и теперь она будет бесконечно продолжаться в кружевных трусиках. Но «новым европейцам» было невдомек, что все это вовсе не от любви к ним, а от нелюбви к русским.

И вот «европейская сказка» кончается. Карета превращается в тыкву, причем очень стремительно. И все дело опять в нелюбви к русским, а украинцы как были инструментом, так им и остались.

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Выдавят без сантиментов

Новый украинский закон о мобилизации подразумевает то, что рано или поздно, но украинских хлопцев призывного возраста будут выгребать из Европы и посылать обратно в неньку, чтобы они там утилизировались в товарных количествах.

Везде это будет происходить по-разному. В странах Восточной Европы, не особо обремененных идеями гуманизма и прочей чушью, все будет просто — поймали и депортировали. Так будет в Прибалтике, Польше, Чехии. Без сантиментов.

В странах старой Европы все будет несколько иначе. Там вот так просто не могут, потому что они известные «общечеловеки». Но украинцам от этого легче не будет.

Уже полно публикаций в прессе, что содержание украинских беженцев очень накладно, и они принципиально не хотят работать. Что характерно — в отношении беженцев с Ближнего востока и Африки, которые тоже не рвутся вкалывать — никто ничего не говорит.

А это значит, что украинцев будут просто выдавливать. Сокращать пособия, выселять из приличного жилья и селить в каких-то контейнерах, спортзалах, да мало ли где. Европа будет делать все, чтобы украинские мужики были вынуждены вернуться домой.

Да и не только мужики. Давить будут на всех, на женщин с детьми тоже. И деваться им будет некуда. Кушать ведь хочется и жить где-то надо. Баба с возу — кобыле легче. И никакой тебе рефлексии. «Богам» придется вернуться домой, и это точно будет не небо. Ошиблись малость, но это ничего, так бывает.